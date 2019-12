São Bernardo entrega pátio para acomodar ônibus no bairro Taboão

Da Redação



06/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo entregou ontem pátio de ônibus localizado entre as ruas Paraná e Alfredo Bernardo Leite, no Taboão, em atendimento à antiga demanda de moradores. O espaço passa a acomodar veículos que ficavam estacionados na via pública devido à falta de área própria. Os coletivos interferiam na circulação de veículos e trazia prejuízos à fluidez no trânsito.

A construção da área foi feita pela SBCTrans, concessionária responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo do município. A Administração, em contrapartida, cedeu o terreno de 2.000 m², cuja estrutura tem capacidade para acomodar cerca de 20 veículos.