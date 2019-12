Sto.André realiza limpeza mecânica do Córrego Guarará

Da Redação



06/12/2019 | 07:00



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou ontem a limpeza mecânica do Córrego Guarará, na Vila América. Os trabalhos, que devem durar cerca de dez dias, visam evitar alagamentos na área durante os temporais de verão.

A ação vai se concentrar no trecho fechado do córrego, entre a Rua 24 de Maio e a Avenida Santos Dumont. A limpeza mecânica do canal vai garantir melhor fluidez das águas pluviais, minimizando os riscos de alagamentos ou enchentes, além de contribuir para o melhor funcionamento do piscinão do bairro. Um primeiro equipamento é colocado dentro do leito do curso d’água e faz a limpeza do canal, transportando os resíduos até uma ‘janela’. Neste local, uma retroescavadeira faz a remoção dos detritos.

Além da limpeza no Córrego Guarará, outras duas equipes da autarquia atuam em serviços complementares em algumas ruas da região da Vila América, realizando o hidrojateamento das tubulações de águas de chuva e desobstrução de galerias de águas pluviais. Também foi contratada empresa para realizar a filmagem das galerias do bairro para identificar possíveis obstruções e lançamentos irregulares de esgoto.

Outro córrego que também passa por limpeza mecânica é o Taióca (Jardim Las Vegas).