Os craques Capovilla e Fiori, da bola e do microfone

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 07:00



Memofut (o Grupo Literatura e Memória do Futebol) realiza amanhã, sábado, a sua reunião mensal – a 117ª – com várias e variadas atrações, como destaca o coordenador Alexandre Andolpho:

8h30 – Memorabilia futebolística. Os participantes poderão trazer livros, revistas, jornais ou quaisquer artigos e objetos ligados ao futebol.

9h – Comunicações iniciais, com o professor Alexandre.

9h15 – Bate-papo com Écio Capovilla, jogador de Fluminense, Vasco e Sporting Cristal nas décadas de 1950 e 1960, com passagem pela Seleção Brasileira.

11h – Intervalo para café e foto.

11h30 – Bate-papo com Mauro Beting e Paulo Rogério, autores do livro Fiori Gigliotti, o Locutor da Torcida Brasileira (São Paulo: Onze Cultural, 2019).

No livro, que estará à venda no local, por R$ 60, os autores abordam a carreira e a vida pessoal de Fiori, famoso pelos bordões e frases marcantes em suas transmissões.

Mauro é comentarista do Esporte Interativo e da rádio Jovem Pan e blogueiro do portal UOL, além de autor de 17 livros e diretor de três documentários para cinema e TV.

Paulo é jornalista, editor-chefe do Auto Aventura (que engloba diversas mídias). Autor dos livros 2002, de Meninos a Heróis (2014) e 100 anos, Sou Mais Briosa (2017).

117ª Reunião do Memofut

Quando: amanhã, sábado, dia 7

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº). Acesso livre para quem curte futebol e sua história.

Arte & Memória Amanhã, sábado, dia 7, a partir das 16h, o projeto Cuiabá 153, de Santo André, abre a sexta ação 6º Desafia – Repente Visual. Uma exposição de arte que vem acontecendo desde outubro de 2018. São cinco artistas diretamente envolvidos: Guedo Galet como desafiador. E os repentistas Márcia Borges, Carlos Ribeiro, Valdo Rechelo e Paulo Sayeg. Espaço aberto a todos os interessados. Tudo acontece na casa-atelier de Sueli de Moraes, à Rua Cuiabá, 153, Vila Alzira. Vai lá, e depois conta para a gente.

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 6 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7241 Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: Collor promete ir ao debate do dia 14 São Caetano – Prefeito Tortorello cria a segunda comissão antidroga. Cultura & Lazer – São Caetano suspende Salão de Arte Contemporânea. Acidente – Ônibus destroça poste e fere 29 pessoas em frente ao portão principal da Volkswagen.

Em 6 dezembro de...