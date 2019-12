Jornalista nega que Rainha Elizabeth II tenha brigado com a filha durante evento

05/12/2019 | 18:11



Um vídeo da Rainha Elizabeth II tem dado o que falar! Na gravação, que aconteceu durante um encontro da monarca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é possível vê-la conversando com a filha, a princesa Anne, e rumores apontam que ela estaria brigando com a herdeira, por ela ter se recusado a cumprimentar o chefe de estado e sua esposa, Melania Trump.

O jornalista Valentine Low, do jornal The Times, usou seu Twitter para desmentir a informação, e contar o que realmente estaria acontecendo no momento em que o vídeo foi feito. Ele escreveu:

Ok, lá vai... Princesa Anne: a verdade. Não, ela não ignorou os Trump. E ela não levou uma bronca da Rainha. Na verdade, a Rainha após cumprimentar Donald (e Melania), se virou para Anne para ver quem era o próximo. Mas não havia mais ninguém esperando, Trump era o último líder a ser recebido pela Rainha. Anne levantou as mãos para o alto, riu e disse: Sou só eu, e adicionou depois: E essas pessoas, enquanto apontava para os membros da família que estavam atrás dela.

Mistério solucionado, né?