05/12/2019 | 18:11



Vem bebê por aí para Mayana Moura!

A atriz, que se casou no começo de dezembro de 2019 com o francês Louis Harang, anunciou a novidade e já revelou até o sexo e o nome do pequeno: Lestat!

Mayana é modelo e atriz, e viveu Satanás em Jesus, novela da Record que chegou ao fim em abril de 2019.