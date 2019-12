05/12/2019 | 17:11



Fátima Bernardes emocionou seus seguidores ao publicar, em seu Instagram, uma foto do dia de sua despedida do Jornal Nacional, em 2011.

No clique, ela aparece dando adeus aos colegas de equipe, e na legenda escreveu: Há exatos oito anos, me despedi do Jornal Nacional. Estava cheia de gratidão pelas muitas oportunidades que tive naquela função, cheia de ansiedade pela nova fase com a qual vinha sonhando e com um pouquinho de medo também. Muito bom sentir que tudo aconteceu na hora certa. Essa é a última foto naquele cenário. Tenho um carinho enorme por ela e pelos muitos amigos que estavam naquela redação.

Difícil não se emocionar, né?