Grávida de sete meses, Giselle Itié participa de workshop sobre a arte do parto

05/12/2019 | 17:11



Giselle Itié compartilhou uma experiência bem legal na última quarta-feira, dia 4, em seu perfil oficial do Instagram. A atriz contou que participou de um workshop de duas semanas com o tema A Arte do Parto, montado pela autora Naoli Vinaver. De acordo com informações do site oficial do projeto, o curso imersivo é recomendado para parteiras, enfermeiras, médicas, doulas, terapeutas, futuras mães e qualquer alma interessada em aprofundar seu conhecimento e compreensão de todos os processos que envolvem o nascimento, desde o clínico e prático até o mais intuitivo e espiritual.

Na rede social, Giselle compartilhou algumas fotos do workshop e fez um desabafo sobre a importância que essas aulas tiveram em sua vida.

Sobre a arte do parto. Ter a consciência do que é melhor pro seu bebê e para você. Abraçar a sua verdadeira natureza e ter uma conexão sincera consigo mesma e sua cria. Sentir o real prazer da sexualidade. Sobre acolher de uma vez por todas o seu sagrado feminino e honrá-lo como você nunca imaginou antes. Eternamente Grata @naoli.vinaver.oficial. Meu renascimento está sendo como sempre desejei. Meu #unicorniobaby e eu te agradecemos! @adekdoula, escreveu a artista.

Interessante, né? Vale lembrar que Giselle está grávida de sete meses de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o também ator Guilherme Winter. O casal espera por um menino.