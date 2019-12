05/12/2019 | 17:11



Fofura! Camilla Camargo compartilhou, em seu perfil oficial do Instagram, uma foto ao lado do marido, o diretor audiovisual Leonardo Lessa, e do filho, Joaquim, que tem apenas três meses de vida.

Na legenda do clique, a atriz aproveita para fazer uma breve declaração para sua família.

Minha família! Minha vida.... (sim eles são iguais rs, e eu amo isso), escreveu ela, brincando com a semelhança entre o marido e o pequeno Joaquim.

Os comentários, por sua vez, estavam cheios de mensagens positivas.

Deus abençoe, família linda demais, escreveu um.

Eles são realmente idênticos, meu deus!, apontou outro.

Eles são lindos demais, né?