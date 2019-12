Mamma Bruschetta revela o que fará após se recuperar do câncer: - Sexo, o kama sutra todo

05/12/2019 | 17:11



Mamma Bruschetta deu um susto em seus admiradores ao revelar que descobriu um tumor no esôfago. Depois disso, ela passou por duas cirurgias, e na segunda, que aconteceu na última quarta-feira, dia 4, precisou retirar totalmente o estômago.

Também na quarta-feira foi ao ar a participação de Mamma no Superpop, e ao ser perguntada por Luciana Gimenez sobre o que fará após estar curada da doença e mais magra, ela surpreendeu:

- Sexo. Como se deve fazer, o kama sutra todo.

Eita! No programa, que foi ao ar antes de Mamma passar pela segunda operação, ela também explicou como seria feita a retirada do estômago:

- Essa cirurgia pega o esôfago e faz uma alça até o intestino delgado. Os médicos dizem que vou ter uma digestão praticamente normal, só vou demorar menos tempo para evacuar. Sem estômago, vou comer menos. Vou passar um bom tempo com dieta líquida. Sou boa de garfo. É uma bariatricazinha.

A apresentadora também deu detalhes sobre a descoberta do tumor. Tudo começou quando Mamma já tinha uma cirurgia bariátrica marcada, mas precisou cancelar ao ser contratada para participar do Fofocalizando. No entanto, por conta do seu peso, estava com diversos problemas de saúde, e ao decidir se afastar do programa para se cuidar, fez uma bateria de exames para realizar o procedimento e, durante uma endoscopia, descobriu a presença do câncer.

- Já cheguei a pesar quase 200 Kg. Tive outras complicações esse ano: erisipela, pneumonia, decorrentes de excesso de peso e acúmulo de líquido no corpo. Comecei a me preocupar: que vida é essa? Decidi me afastar para cuidar da minha saúde.

Apesar do momento complicado, Mamma também garante que faz questão de não perder o bom humor:

- Estou passando por uma fase mais ou menos difícil, mas pra quê sofrer? Por que não levar isso na maciota? Porque faz parte até da recuperação. A minha vida mudou completamente, mas no ponto de vista. O principal, a minha alegria, meu prazer de viver, minha disposição para trabalhar, isso não mudou, continua sendo o mesmo. Celebro todos os dias.