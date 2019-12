Bianca Bellucci



05/12/2019 | 16:48

Nesta quinta-feira (5), o Spotify liberou uma série de playlists celebrando 2019. Além da retrospectiva para cada usuário, o serviço de streaming de áudio também elaborou uma lista com as 100 músicas mais reproduzidas no Brasil ao longo do ano. O resultado você confere no álbum.







































































































































































































< >