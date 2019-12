Rodrigo Faro parabeniza a filha, Clara, por diploma do Ensino Fundamental

05/12/2019 | 16:11



Rodrigo Faro fez uma homenagem especial à filha mais velha, Clara, de 14 anos de idade. A jovem se formou no Ensino Fundamental e recebeu os parabéns do apresentador, que escreveu um texto emocionante em seu perfil oficial do Instagram. Veja só:

Quem diria que aquela bebê careca, fofa, que deitava na meu peito pra dormir, iria se transformar nessa gata... Uma menina tão linda, educada, amorosa, motivo de orgulho de toda nossa família... Parabéns minha filha linda e abençoada @claravfaro pela sua formatura no Ensino Fundamental. Tenho muito orgulho de ser o "pai da Clara"... Te amo, filha!!!, escreveu Faro.

Clara ainda publicou uma foto usando beca, o traje acadêmico específico para formandos, em seu perfil na rede social.

Uma conquista e tanto, não é? Parabéns, Clara!

Vale citar que Faro também é pai de Maria, de 11 anos de idade, e Helena, de seis aninhos.