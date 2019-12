Fátima Bernardes ganha surpresa bem gostosa de Ana Maria Braga

05/12/2019 | 16:11



Fátima Bernardes usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 4, para fazer um agradecimento especial à amiga Ana Maria Braga. No Instagram, a ex-esposa de William Bonner comentou que foi presenteada pela âncora do programa Mais Você com alguns bolinhos de chuva feitos de panetone.

Só pra deixar registrado que a @anamaria16 prometeu e cumpriu. Os bolinhos de chuva de panetone estavam ma-ra-vi-lho-sos. Amei, Ana! Obrigada, escreveu Fátima na postagem em que aparecia abocanhando a surpresa feita pela colega.

Na legenda da publicação, os fãs acharam uma fofura a amizade das duas e comentaram que ficaram com vontade de provar os doces.

Ai, que vontade! Isso parece ser maravilhoso mesmo!, escreveu uma.

Quero uma vizinha de trabalho boa assim, brincou outra.