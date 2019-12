Roberto Carlos foi a primeira pessoa que ligou para Glória Maria após cirurgia: Me deu fé e confiança

05/12/2019 | 16:10



Glória Maria recentemente passou por um momento bem delicado, já que precisou ser submetida a uma cirurgia no cérebro. O procedimento foi bem sucedido e a jornalista já fez sua primeira aparição pública, durante o evento de lançamento do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D.

Agora, no seu Instagram, Glória fez uma homenagem ao cantor, que é seu amigo de longa data. Ela publicou uma foto com o Rei e contou, na legenda, que ele foi a primeira pessoa que ligou para ela após a cirurgia.

Agradeço a Deus a graça de ter amigos de verdade! Que participaram do milagre de eu estar Viva! O Roberto foi a primeira pessoa a me ligar minutos depois que sai do CTI. Depois da cirurgia! Me deu fé e confiança! Essa semana apresentamos juntos o lançamento do filme em 3D do show que ele fez em Jerusalém. Foi lindo! Te amo Rei!

Quem também adoraria receber uma ligação do Rei?