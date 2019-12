Hazard deve perder clássico do Real por lesão e Marcelo também se contunde

05/12/2019 | 15:51



O Real Madrid comunicou que a lesão na perna direita do meia Eden Hazard é muito mais grave do que o diagnóstico inicial, o que deve levar o jogador belga a ser descartado do clássico contra o Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol e marcado para 18 de dezembro, no Camp Nou.

Nesta quinta-feira, o Real Madrid informou que novos exames descobriram uma "microfissura" de um músculo que não havia sido detectado quando Hazard sofreu a lesão, em 26 de novembro, no empate em 2 a 2 contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, o jogador da seleção belga está "pendente de evolução", deixando o temor de que só volte a vestir a camisa do Real Madrid em 2020.

Hazard chegou ao Real, vindo do Chelsea, antes do começo da temporada 2019/2020, tendo sido adquirido pelos merengues por 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 464 milhões), mais bônus, dependendo do desempenho esportivo.

O Real Madrid também informou que também deverá ficar sem o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo para o duelo de sábado contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, por causa de uma lesão muscular.

Com 14 jogos disputados no Espanhol, Real e Barcelona somam 34 pontos, sendo que o time catalão está à frente pelo saldo de gols (20 a 19).