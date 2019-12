Do Dgabc.com.br



05/12/2019 | 15:43



A Prefeitura de São Bernardo entregou nesta quinta-feira (5) o novo pátio de ônibus localizado entre as Ruas Paraná e Alfredo Bernardo Leite, no Taboão, em atendimento à antiga demanda de moradores. O espaço passa a acomodar veículos que há muitos anos ficavam estacionados na rua, devido à falta de área própria. A ausência de um pátio no local interferia na circulação de veículos e trazia prejuízos a fluidez no trânsito.



A construção da área foi feita pela SBCTrans, concessionária responsável pelo gerenciamento do Transporte Coletivo do município. A Administração, em contrapartida, cedeu o terreno de aproximadamente 2.000 m², cuja estrutura tem capacidade para acomodar cerca de 20 veículos, considerando os articulados e uma nova infraestrutura para os funcionários. Os custos das intervenções foram todos assumidos pela concessionária.



“São Bernardo recebeu hoje um importante serviço que vai auxiliar muito a população do Taboão. Essa parceria com a concessionária viabilizou uma ação importante, que é melhorar o fluxo de veículo nestas vias e na Avenida do Taboão. Nossa gestão tem trabalhado para melhorar a Mobilidade Urbana em toda a cidade”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB).



Para o presidente da Empresa de Transportes Coletivos (ETC) de São Bernardo, Ademir Silvestre, lembrou que a Administração Municipal mantém diálogo permanente com a concessionária para alinhar o fluxo de investimentos no transporte coletivo da cidade. “Desde o início desta gestão, várias ações foram feitas como a criação de um pátio similar no Parque Selecta, renovação da frota, implantação da biometria facial e do APP Partiu SBC, bem como o sistema de vans nos bairros Areião, Jardim Limpão e Vila São Pedro”, disse.