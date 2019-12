Maceió abre seu primeiro hostel de luxo em dezembro

Beatriz Ceschim



05/12/2019 | 15:48

Uma das melhores maneiras de economizar nas férias é buscar por hospedagens baratas, desde que elas atendam às suas necessidades. É o que ocorre em muitos hostels, que costumam ser mais acessíveis por oferecem a oportunidade de compartilhar quartos ou áreas comuns, como banheiros e cozinha. Para os turistas que gostam desse estilo de experiência, a capital do Alagoas, Maceió ganhará seu primeiro hostel de luxo em 6 de dezembro.

Hostel de luxo em Maceió

Instalado na região da Jatiúca, o Wanderlust Hostel e Bar, conta com capacidade para 84 hóspedes, distribuídos em 14 quartos com diferentes configurações de compartilhamento – de uso misto ou exclusivamente feminino com quatro, seis ou oito camas em beliche, até uma suíte privativa com duas camas queen size –, com diárias a partir de R$ 59 por pessoa.

Cabines privativas

A ambientação, em estilo moderno industrial, faz referência a diferentes lugares do mundo, com mapas-mosaico identificando a temática de cada quarto e pavimento. Nos quartos, beliches especiais se transformam em cabines privativas com cortinas e contam com colchões e lençóis, guarda-volumes, além de wi-fi e ar-condicionado.

Já os banheiros, que podem ser privativos ou compartilhados, seguem um design clean e minimalista. Outro destaque é o refeitório, localizado no terraço com vista para a orla da Jatiúca. Nesse espaço, o viajante desfruta o café da manhã, já incluso na diária, e também pode armazenar e preparar a própria refeição.

Ponto de encontro

Em vez da tradicional recepção com balcão de check-in, o Wanderlust Hostel e Bar tem como área de “boas vindas” um charmoso pub aberto ao público, com programação musical que vai de karaokê a DJs e bandas regionais.

Com ambiente inspirado nos modernos bares nova-iorquinos, o espaço conta com uma carta de drinques exclusivos criados pelo mixologista Edgar Amorim, com combinações como o “Moscow Mule by Wanderlust” e o “Nordestino” . Já o cardápio de petiscos, assinado chef Geraldo Sampaio, formado pela Cordon Bleu, traz opções como Onion Rings, dadinho de tapioca e Buffalo Wings.

O bar funciona de quarta a domingo, a partir das 17h (quarta e quinta, até 1h; sexta e sábado, até às 2h, e, domingo, até meia-noite).

