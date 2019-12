São Caetano reinaugura EMEF 28 de Julho e entrega van adaptada para pessoas com deficiência

Do Dgabc.com.br



05/12/2019



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou mais uma unidade escolar após obras de revitalização: a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 28 de Julho, localizada no Bairro Barcelona. A cerimônia foi realizada na tarde de quarta-feira (4).



Na mesma ocasião, foi entregue uma van adaptada para o transporte de pessoas com deficiência. O veículo será utilizado pela Sedef (Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida) para transportar os munícipes com mais de 30 anos de idade que são atendidos pelo Programa de Atendimento Socioassistencial.



Durante o evento, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) também anunciou a entrega, em janeiro, da segunda unidade do Atende Fácil Express, agora no Bairro Barcelona. Em novembro, o primeiro Atende Fácil Express foi inaugurado no Bairro Prosperidade.



HOMENAGEM

O prefeito Auricchio recebeu uma homenagem da comunidade escolar da EMEF 28 de Julho, por meio de uma mensagem escrita pela turma dos 5ºs anos e lida pelo aluno Roger Lima Barreto. Dizia o texto:

“Hoje, quem chega aqui vê uma escola renovada, bonita, mais colorida com lindos painéis e animada. E nós, alunos orgulhosos por estudar no ‘28’, vamos nos dedicar ainda mais para preservar esse espaço querido que nos oferece aprendizado, acolhimento, esporte, bons professores e, como não poderia faltar na nossa ‘segunda casa’, um delicioso almoço. Muito obrigado, Senhor Prefeito”.



Emocionado, o chefe do Executivo agradeceu a recepção calorosa dos alunos e fez elogios à administração do secretário de Educação Fabrício Coutinho. “É um jovem dinâmico, que está fazendo um excelente trabalho. Estamos deixando todas as escolas em um padrão elevado. Além disso, o Almoço na Escola é um projeto vitorioso, que está atendendo cerca de 12 mil alunos. Já é um marco na educação pública de São Caetano.”



NOVA FACHADA

Uma das mais antigas escolas de São Caetano (inaugurada em 28 de Julho de 1951), com capacidade para quase mil alunos, a 28 de Julho não passava por reformas desde 2008.



Além da realização de diversos reparos, como manutenção da cobertura e revisão de instalações elétricas e hidráulicas, as obras também proporcionaram à EMEF 28 de Julho novos espaços pedagógicos, como a Sala Google for Education, para atividades de informática e leitura, e o Laboratório de Ciências.



“A escola ficou mais moderna e funcional, com ambientes educativos que vão beneficiar todos. Mudanças no espaço escolar provocam verdadeiras transformações na aprendizagem dos alunos”, avaliou a diretora da escola, Sônia Regina Rodrigues Garcia.



A 28 recebeu, ainda, uma pintura geral que mudou totalmente sua fachada – sob a devida aprovação da comunidade escolar. Em julho de 2019, a EMEF 28 de Julho realizou uma eleição para a escolha das cores da nova fachada. Alunos, professores e funcionários foram convidados a escolher dentre três opções. Venceu a versão em azul na parte central, com dois tons de verde nas laterais, que hoje confere vida nova ao prédio da tradicional escola.



INCLUSÃO

A secretária da Sedef, Adriana Gomes da Fonseca, também parabenizou a EMEF 28 de Julho pela revitalização. “Essa escola é uma grande parceira do programa de inclusão. Não poderia haver melhor lugar para a entrega dessa van adaptada, a segunda que recebemos em dois meses, para suprir o atendimento à população”, disse.



O prefeito José Auricchio destacou os avanços da cidade no atendimento à pessoa com deficiência. “Fomos pioneiros no estabelecimento de uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Agora, como política de vanguarda, além da inclusão, vamos investir em um modelo de reabilitação, integrando os atendimentos de saúde e educação para este público.”