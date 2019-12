Samu realiza Simulado de Atendimento a Múltiplas Vítimas neste sábado

Do Dgabc.com.br



05/12/2019 | 15:22



Uma tentativa de assalto seguida de acidente de trânsito envolvendo vários veículos e pedestres. Esse será o cenário do I Simulado de Atendimento a Incidente de Múltiplas Vítimas do Comitê Gestor de Urgências e Emergências do município de Diadema que será realizado no próximo sábado (7), a partir das 8h, na Avenida Luigi Papaiz.



Os preparativos começam às 18h da sexta-feira (6), com o bloqueio para estacionamento de veículos na Avenida Luigi Papaiz, a partir do número 581. A liberação será após a finalização do simulado, por voltas das 10h de sábado (7/12).



No sábado, a partir das 5h, haverá bloqueio total na Avenida Luigi Papaiz, entre o número 581 e até o cruzamento com a Avenida Prestes Maia e também da alça de acesso à Rodovia dos Imigrantes. Nesse período, o acesso à Rodovia, sentido São Paulo, será feito somente pela Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, próximo da Rua 12 de outubro. O fluxo de trânsito também será controlado nas imediações e na Avenida Prestes Maia.



O Comitê Gestor de Urgências e Emergências é composto por instituições públicas e privadas envolvidas em todas as situações de urgência da cidade, entre elas, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Diadema. Participarão também do simulado o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento de Trânsito, Ecovias, Empresa Maxi Rubber, Empresa CICAP Adm. de Bens Ltda., Grate (Grupamento de Resgate Aquático e Terrestre), GCM (Guarda Civil Municipal) e Hospitais Estadual de Diadema, Municipal de Diadema, Innova, Medicar Emergências Médicas, Polícias Civil, Científica, Militar e Rodoviária, Pronto Atendimento Eldorado e Paineiras e Pronto Socorro Municipal.



Para a coordenadora geral do SAMU de Diadema, Dra. Simone Ogoshi, os objetivos principais são o treinamento operacional próprio das instituições envolvidas e a promoção da integração entre os diferentes serviços, resultando em atendimento de qualidade à população em situações de urgência. “Este tipo de atividade permite a cada participante avaliar seu próprio desempenho e conhecer os procedimentos das outras equipes envolvidas, pontos positivos que foram observados já durante a organização do evento”, explicou.



Depois do simulado, os envolvidos participam de reunião para discutir pontos positivos e negativos observados e possibilidades de melhora e evolução.



Reserva

Os veículos do SAMU utilizados para o simulado são da reserva técnica e os funcionários envolvidos não fazem parte da escala de plantão do dia, por isso, não haverá prejuízo para atendimento da população.



Neste ano, a Administração finalizou a renovação de 100% da frota do SAMU, composta por 12 viaturas para remoção e transporte de pacientes. A troca de veículos por ambulâncias modernas e seguras ocorreu entre dezembro de 2017 e maio de 2019. Foram investidos mais de R$ 2,2 milhões com recursos do Governo Federal, emenda parlamentar e complementação municipal.



Experiência

Ao completar 15 anos, o SAMU foi convidado para participar do V Simulado Integrado das Forças Públicas e Privadas da Cidade de São Paulo, que encerrou as atividades do V Simpósio Internacional de Gerenciamento da Resposta de Catástrofe, realizado de 9 a 11 de maio deste ano pelo Comitê de Prevenção e Resposta à Catástrofe da Sociedade Beneficente Albert Einstein (SBIBAE).