Thiago Rodrigues e Dani Moreno passarão uma tarde com os peões em A Fazenda 11!

05/12/2019 | 15:10



Parece que a reta final de A Fazenda 11 promete várias surpresas! A assessoria de imprensa da Record TV confirmou que nesta sexta-feira, dia 6, os atores Dani Moreno e Thiago Rodrigues entrarão de surpresa na casa e passarão uma tarde especial com os peões.

O crossover será feito para promover o novo folhetim da emissora, Amor Sem Igual, que entrará no lugar de Topíssima a partir do dia 10 de dezembro, às 20 horas e 30 minutos. Na casa, Dani e Thiago ajudarão os peões no trato com os animais, tomarão um café da tarde e ainda assistirão ao primeiro capítulo da novela.

Em Amor sem Igual, Thiago Rodrigues interpreta o vilão Tobias, enquanto Dani Moreno dá vida à prostituta Berenice. E aí, está ansioso para conferir?