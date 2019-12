Cleo e Pocah sensualizam e se agarram em bastidores do clipe de Queima

05/12/2019 | 14:10



Para quem é fã de Cleo, se prepare, porque tem novidade chegando! Trata-se do clipe da música Queima e, desta vez, a artista convidou Pocah, ex-MC Pocahontas, para a grande parceria.

As duas se reuniram para gravar o clipe oficial da música e não economizaram na hora de sensualizar! Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, as divas mostraram suas curvas em looks ousados, posando de maneira bastante sexy para as câmeras. Nos registros, Cleo e Pocah apareceram se agarrando e no maior clima de pegação, abrindo margem para a imaginação dos seguidores!

Em breve a faixa deve ser lançada para o público e os fãs já estão indo à loucura! O novo projeto musical de Cleo ainda deve contar com outras participações especiais, porém nada oficial foi divulgado até o momento!

Parece que esse feature vai ser bem inesquecível, hein?