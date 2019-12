Mercedes-AMG GLC 63 é lançado por R$ 549.900

Leo Alves



05/12/2019 | 14:18

Com 476 cv, o Mercedes-AMG GLC 63 foi lançado oficialmente no Brasil. Versão esportiva da linha do SUV, o modelo tem preço sugerido de R$ 549.900 e visual exclusivo.

Mercedes-AMG GLC 63: alterações

O número 63 do nome corresponde ao motor 4,0L V8 biturbo. Além dos mais de 470 cv, disponíveis entre 5.500 rpm e 6.250 rpm, o propulsor entrega 66,3 kgfm de torque máximo entre 1.750 rpm e 4.500 rpm. Com isso, o modelo faz de 0 a 100 km/h em 4 segundos e atinge a velocidade máxima de 270 km/h.

A transmissão é a automática de nove velocidades, com opção de troca manual. Já a tração é a integral 4Matic+, sendo primariamente traseira, mas transmitindo até 50% de sua força para o eixo dianteiro, de acordo com a necessidade.

Para aumentar a esportividade ou o conforto, o motorista pode alterar o modo de condução.

Foto: Divulgação Mercedes-Benz lança versão esportiva do GLC no Brasil Foto: Divulgação Mercedes-Benz lança versão esportiva do GLC no Brasil