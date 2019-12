Luísa Sonza diz que casamento com Whindersson Nunes não tem DR: É incrível

05/12/2019 | 13:10



Luísa Sonza falou abertamente sobre seu casamento com Whindersson Nunes durante entrevista para o programa Tricotando, da Rede TV. A cantora, de 21 anos de idade, afirmou que os dois ainda não pensam em ter filhos e que também não existe DR no relacionamento com o humorista, com quem está casado desde fevereiro do último ano.

- A gente não tem isso. A galera acha que é mentira, mas a gente tem um relacionamento tão incrível por causa desse dialogo que a gente tem antes de virar DR. Não chega a acontecer, é muito difícil a gente ter alguma briga.

A cantora ainda revelou os quatro segredos que acredita que fazem o casamento dar certo:

- Diálogo é algo muito importante, cumplicidade obvio, respeito e admiração. E amor né por isso estamos num relacionamento.

Ela, no entanto, não negou que é ciumenta, mas na medida certa:

- Eu acho que sou muito mais ciumenta. A gente tem a mesma senha no celular, mas eu nunca peguei o celular dele. A gente tem muita confiança um no outro.