Harry Styles fala que não existe mais roupa masculina e feminina: - A gente não precisa mais ser isso ou aquilo

05/12/2019 | 13:10



Um dos maiores ícones de moda atuais é Harry Styles. O cantor tem uma parceria com a Gucci, foi um dos anfitriões do Met Gala de 2019 e deu uma entrevista à revista americana L'Officiel falando sobre a relação que tem com o mundo fashion e como enxerga a divisão de roupas por gênero. O astro contou que não acredita mais na existência de roupas para homens e para mulheres e ainda disse que muitas barreiras estão sendo quebradas na música, no cinema, nas artes e a moda não escaparia disso:

- Eu não acho que as pessoas ainda se importem com diferenciação por gênero. Mesmo se o masculino e o feminino ainda existam, os limites deles são um jogo. A gente não precisa mais ser isso ou aquilo. Eu acho que agora as pessoas estão só tentando ser boas. Na moda ou em outras áreas, esses parâmetros não são mais estritos como antes e isso ajuda a alcançar a liberdade. É estimulante.

Além de moda, o muso falou sobre a composição de músicas. Ele está prestes a lançar um álbum e disse que escrever canções é como um sofrimento. Ele completou dizendo que é preciso treinar muito para obter sucesso nessa área e não é apenas sentar e começar a compor. Sobre ter se tornado uma celebridade, Harry comentou que ainda está aprendendo o que quer levar a público e as informações que prefere manter privadas. O ex-One Direction comenta que o importante é encontrar o equilíbrio:

- É sobre aceitar ser vulnerável e ao mesmo tempo fazer essa aventura toda divertida.