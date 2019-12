GCM de São Bernardo enquadra pichadores na Lei Parede Limpa

Do Dgabc.com.br



05/12/2019 | 12:42



Em mais uma ação bem-sucedida, a GCM (Guarda Civil Municipal de São Bernardo) flagrou, nesta quarta-feira (4), três pichadores cometendo ato de vandalismo na Esplanada do Paço Municipal. Os infratores foram detidos e enquadrados na Lei Parede Limpa, que determina aplicação de multa de R$ 6.985,96 a este tipo de infração.



A ação do trio de estudantes foi frustrada logo após imagens de segurança, captadas pelo COI (Centro de Operações Integradas), detectarem a atitude suspeita dos jovens próximo a casa de máquinas do Piscinão do Paço. Em rápida ação, equipes da GCM foram acionadas e chegaram ao local da infração a tempo de apreender os indivíduos, sendo dois deles menores de idade. Duas canetas modelo piloto foram encontradas com os estudantes.



“A ação mostrou uma ousadia por parte dos pichadores, porém a eficiência da GCM foi precisa. Em mais uma ação bem-sucedida, nossas força policiais mostraram que administração está com um trabalho muito forte neste aspecto para que esta prática criminosa não continue na nossa cidade”, comentou o prefeito Orlando Morando.



MULTA – Os três infratores foram conduzidos ao 1º DP, no Centro da cidade. No local, os responsáveis legais de dois dos estudantes, com idade de 16 e 17 anos, foram autuados pela Lei Parede Limpa pela infração cometida por seus filhos. O terceiro envolvido na ação, um jovem de 18 anos, também foi enquadrado na legislação e recebeu multa de R$ 6.985,96.



AÇÕES – Com objetivo de acabar com a poluição visual que as pichações causam pela cidade, a Prefeitura já revitalizou, por meio do mutirão de funcionários comissionados, secretários e voluntários, mais de 300 equipamentos públicos entre escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), praças, entre outros.



SERVIÇO – Atualmente, a fiscalização para atos de vandalismo na cidade são feitas pelas secretarias de Meio Ambiente e Proteção Animal e Segurança Urbana. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 153 ou pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/lei-parede-limpa.