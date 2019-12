Kate Middleton revela que seu filho mais novo já está falando as primeiras palavras

05/12/2019 | 11:10



O caçula de Kate Middleton e príncipe William está crescendo muito rápido. Segundo a revista People, na última quarta-feira, dia 4, a Duquesa de Cambridge ajudou algumas crianças a escolherem árvores de Natal e um menino em especial a fez lembrar de Louis, seu filho mais novo, que está começando a falar suas primeiras palavras!

- Você me lembra meu pequeno Louis, ele fica dizendo: Eu, eu, eu. E sempre quer ir a todo lugar comigo, disse Kate para o menino durante o evento que aconteceu na Fazenda Peterley Manor.

A publicação ainda diz que Kate, de 37 anos de idade, sujou as mãos segurando árvores para que as crianças, da organização de caridade Family Action, pudessem as ver de uma forma melhor - e isso a rendeu até mesmo uma oferta de emprego:

- Ela foi fantástica com os jovens. Ela estava lá, ajudando-os e segurando-os. Vou ter que dar um emprego para ela no fim de semana, eu acho. Ela era uma vendedora muito boa!, disse o proprietário do local.

Muito fofa, né?