Após a votação da roça ser suspensa em A Fazenda 11, Sabrina Paiva questiona: - Será que vai ter outra prova?

05/12/2019 | 11:10



As surpresas não acabam! A roça em A Fazenda 11 estava inicialmente formada por Sabrina Paiva, Hariany Almeida e Lucas Viana, até a modelo ganhar a últimaProva do Fazendeiro dessa edição e se livrar da berlinda. Assim, os dois peões que já formaram um casal dentro do reality estavam disputando a permanência no programa, mas foi anunciado um comunicado dizendo que a votação estava suspensa e não foram dados detalhes do que irá ocorrer.

Os participantes receberam a notícia por meio de uma carta lida por Sabrina e Marcos Mion anunciou as mesmas informações para o público, que também foram divulgadas nas redes sociais do reality. Ninguém sabe o que vai acontecer e apenas foi dito que a novidade será anunciada durante o programa desta quinta-feira, dia 5. Ainda no escuro sobre o futuro, Sabrina estava realizando uma das tarefas junto com Lucas e questionou o peão:

- Será que vai ter outra prova hoje? Por causa das coisas das votações de ontem?

O modelo respondeu que não sabia de nada sobre o que estava para acontecer. Os dois ainda pensaram nas possibilidades do que poderia ter ocorrido, como hackers invadindo o sistema ou então algum problema durante a realização da Prova do Fazendeiro, mas eles logo descartam essa opção por conta da quantidade de fiscais presentes na ocasião. O mistério continua!