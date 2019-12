Justin Bieber pede desculpas por falas racistas feitas no passado

05/12/2019 | 11:09



Em um post no Instagram, na terça-feira, dia 3, o cantor Justin Bieber se desculpou por comentários racistas realizados por ele no passado. Na publicação, com a frase "lute contra o racismo", Bieber diz que o racismo ainda é muito prevalente: "E eu quero usar minha voz para lembrar que somos todos humanos e todos temos o mesmo valor aos olhos de Deus", enfatizou.

O ator já anunciou frequentar a Igreja evangélica Hillsong com sua esposa, a modelo Hailey Bieber. Em 2014 o site de notícias TMZ publicou um vídeo em que Justin fazia uma piada racista quando tinha 15 anos. O cantor chegou a se desculpar, dizendo que, como criança, "não entendia o poder de certas palavras e como elas podem machucar".

Em setembro deste ano o cantor comentou sobre sua carreira e intimidade, e revelou que sofreu de depressão. "Esses altos e baixos são muito difíceis de administrar. Muitas bandas e pessoas que fazem turnês acabam tendo uma fase de abuso de drogas. Têm dificuldades de administrar os altos e baixos que vem com ser uma personalidade do entretenimento".