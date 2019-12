Após protagonizar confusão na Alesp, 'Mamãe Falei' diz que 'combate privilégios'

05/12/2019 | 10:56



Após o discurso agressivo que terminou em empurrões e agressões físicas no plenário da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) nesta quarta-feira (4) o deputado estadual Arthur do Val (sem partido), afirmou em seu perfil no Twitter que "arriscar a vida pra combater privilégios não é piada".

A confusão na Alesp teve início após o parlamentar chamar petistas e esquerdistas de "vagabundos". O deputado conhecido como "Mamãe Falei" disse ainda, em outras postagens, que "não encostou em ninguém" durante o tumulto na Casa Legislativa paulista e que não é "fácil defender o que é certo".

A manifestação sobre o "combate aos privilégios" se deu em resposta a uma publicação do youtuber Felipe Neto, que compartilhou o vídeo sobre o tumulto iniciado após o parlamentar faz comentários sobre os líderes sindicalistas. "A política brasileira virou piada", escreveu Felipe Neto.

No vídeo, Arthur do Val diz: "Levanta a mão quem é machão. Levanta a mão o líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Ta com medo? Quero ver me encarar, líder sindical. Eu quero pegar você. Eu quero pegar você, que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo".

O plenário é então tomado por parlamentares e apoiadores. Com a confusão, a sessão parlamentar foi suspensa. Na ocasião, os parlamentares discutiam a reforma da Previdência no Estado.