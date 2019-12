05/12/2019 | 10:22



O governo autorizou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a contratar estudos para estruturação da concessão do serviço de transporte ferroviário de passageiros nas regiões metropolitanas atendidas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), responsável pelo metrô da capital gaúcha.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 5, prevê a contratação dos estudos no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A CBTU atua em cinco sistemas de trens urbanos em Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió.