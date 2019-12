Tiago Abravanel dá show de fofura ao anunciar nascimento da quarta bisneta de Silvio Santos!

05/12/2019 | 10:10



Tiago Abravanel encantou os seguidores ao compartilhar no Instagram um clique da sobrinha recém-nascida. Na foto, o artista segura Luiza no colo e olha para a pequena que está com os olhos fechados e toda enrolada em cobertas. A bebê é a quarta bisneta de Silvio Santos e filha de Vivian Abravanel, neta do dono do SBT. O apresentador de Família Frente a Frente demonstrou ser um tio bem babão ao publicar o primeiro clique da bebê. Na legenda da publicação, ele escreveu:

Minha princesa Luiza chegou pra comandar esses meninos! Que emoção! Parabéns, papai Rafael Erdei e meu amor Vivian Abravanel, por nos darem essa tão aguardada paixão! Saúde, amor, paz e alegria, Luli! O tio te ama muito!

Que amor! Luiza é a primeira menina bisneta de Silvio Santos, o empresário já é bisavô de três meninos, um deles é irmão da bebê recém-nascida e os outros dois são filhos de Ligia Abravanel. Já quando o assunto é ser avô, o pai de Patricia e Rebeca Abravanel acaba de receber seu 13º neto, herdeiro da filha número seis do apresentador, Renata Abravanel!