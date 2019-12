Retrospectiva do Spotify: descubra músicas e artistas que você mais ouviu em 2019

Bianca Bellucci



05/12/2019 | 09:48

O Spotify começou a liberar hoje (5) uma playlist com as 100 músicas que seus usuários mais ouviram ao longo do ano. Dessa vez, além da lista “As mais tocadas no seu 2019”, o serviço também trouxe uma chamada de “O melhor da década pra você”, com os hits dos últimos 10 anos que combinam com o seu gosto musical – tudo para começar 2020 com o pé direito.

As playlists podem ser encontradas após o usuário passar por um infográfico. Nele, você tem acesso a uma série de informações sobre o uso da plataforma em 2019. Entre elas: quantidade de minutos reproduzidos, mudanças conforme a estação do ano, e maiores artistas e gêneros musicais. Para conferir, clique aqui ou abra o aplicativo e dê um toque no banner “Veja como foi seu ano de música no Spotify”.

Após se aventurar, você pode seguir as playlists para deixá-las disponíveis entre suas favoritas. Também é possível encontrá-las acessando a categoria “Wrapped 2019”. Por ali, inclusive, ainda existem duas listas do ano com as músicas mais tocadas e os artistas mais reproduzidos no Brasil.

Muito além do que fez sucesso em 2019, descubra quais são os artistas mais reproduzidos de todos os tempos no Spotify: