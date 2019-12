Da Redação, com assessoria



05/12/2019 | 09:48

FarmáciasAPP é um aplicativo de vendas online de saúde e beleza para Android e iOS já conhecido no mercado. A novidade é que o serviço de delivery agora conta com entregas expressas, realizadas em até 4 horas. Além disso, a nova ferramenta permite ao consumidor optar pela entrega mais rápida ou pela compra mais barata.

O novo sistema de entrega foi implantado em dezembro na capital de São Paulo e em duas cidades do Sul do Brasil: Cascavel (PR) e Blumenau (SC). Já no primeiro semestre de 2020, a companhia pretende atender a todo o País com a opção de delivery, mantendo ainda a alternativa de pedidos online via correios. Com a nova versão, a companhia tem a expectativa de quintuplicar o faturamento em um ano.

