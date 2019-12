Da Redação



05/12/2019 | 09:48

A série The Mandalorian, exibida pela recém lançada plataforma de streaming Disney+ nos Estados Unidos, faz parte do universo Star Wars. Com ela, apareceu um personagem que levou a internet ao delírio: o Baby Yoda.

Como a série ainda tem poucos episódios exibidos até agora (dois), ainda não há muitas informações sobre o personagem. No geral, ele parece ser importante para a trama e muito provavelmente é da mesma “espécie” do Mestre Yoda, nome famoso na franquia Star Wars.

O que se sabe com certeza é que o pequeno personagem levou a internet à loucura (e paixão) e gerou uma série de memes – além de uma linha de produtos da Disney (aqui) e um Twitter oficial (aqui). O 33Giga criou um álbum com as melhores reações da web ao pequeno Yoda. Confira.