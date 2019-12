Da Bélgica ao Vietnã, navegue pelos canais mais lindos do mundo

Redação



05/12/2019 | 08:48

Usados como meio de navegação e distribuição de água pelo menos desde 4.000 A.C, os canais mais lindos do mundo também se transformaram em grandes pontos turísticos. Alguns deles são figurinhas carimbadas, como os de Veneza, na Itália, mas há muitos outros que valem a visita.

Recentemente, a Booking.com, empresa de viagem e turismo, pesquisou a geografia e o território de mais de 227 países para sugerir os canais mais lindos do mundo. Confira a lista.

Canais mais lindos do mundo

Alleppey, Kerala, Índia

Conheça um lado diferente da Índia ao viajar para o Estado de Kerala, no sul do país. A região é famosa por seus remansos, distribuídos por mais de 1.500 quilômetros de canais, lagunas, lagos e rios, tradicionalmente usados para transporte e pesca. É o destino perfeito para entrar em contato com a cultura local.

Para chegar até lá, o esquema é embarcar em um cruzeiro turístico ou reservar um barco-residência. Assim, você já terá um lugar para dormir e poderá curtir com calma as margens tropicais banhadas pelas águas.

Outra opção é explorar os cursos de água em passeios de caiaque e canoa. A principal porta de entrada da região é Alleppey, cidade localizada a duas horas de carro do aeroporto de Kochi.

Onde se hospedar

Uma boa opção de hospedagem é o Marvel Cruise. Nele, é possível viver como um local ao se instalar em uma “kettuvallam” – tradicional casa em um barco – e navegar ao longo do Lago Vembanad para descobrir os remansos de Alleppey. Você também poderá saborear a autêntica culinária Kerala e aproveitar paisagens exuberantes do deque.

Fenghuang, China

Fenghuang, “cidade anciã” cujo nome é uma homenagem à fênix chinesa, está cercada por uma beleza natural composta por muita água e vegetação. A vida nessa antiga cidade flui com o rio Tuo Jiang.

É navegando por ele, em um barco tradicional, que você poderá admirar o destino histórico da melhor forma possível. Mais que isso, pode imergir no cotidiano marcado por moradores lavando suas roupas no leito do rio ou pescadores saindo para mais um dia de trabalho.

Desde as casas empoleiradas nas margens, conhecidas como “Diaojiaolou”, às majestosas montanhas de Tianmen, há muitas maravilhas pelos caminhos.

Onde se hospedar

O Fenghuang Joy Riverview Hostel é uma ótima opção para viajantes que precisam economizar. A propriedade tem a melhor avaliação de custo-benefício em Fenghuang. Aproveite o lounge compartilhado deste hostel para conversar com outros turistase, da janela do seu quarto, admirar as águas do Tuo Jiang.

Corinto, Grécia

O Canal de Corinto separa o território continental da Grécia da península de Peloponeso, ligando as águas do Golfo de Corinto às do Golfo Sarônico, no Mar Egeu. Famoso por ser um dos canais mais estreitos do mundo, foi projetado para encurtar o tempo de viagem das embarcações.

Apesar de ter sido construído no final do século 19, sua primeira idealização ocorreu no século 7 A.C, quando o ditador Periandro e, mais tarde, Júlio César, buscavam soluções para encurtar as viagens de barco na região.

É difícil não se maravilhar com as íngremes paredes de calcário do canal, onde é possível observar belas vistas tanto a bordo de um cruzeiro turístico do Porto de Pireus quanto saltando de um bungee jump da ponte que cruza o canal.

Onde se hospedar

Quem se interessar em visitar o canal pode se hospedar no Studio Poseidonia, conjunto de apartamentos em frente à praia e próximo ao curso d’água. A propriedade oferece um terraço ensolarado e todas as comodidades necessárias para fazer um hóspede se sentir em casa.

A acomodação tem uma localização ideal não só para quem deseja visitar o Canal de Corinto, mas também a cidade de mesmo nome, a apenas alguns minutos de carro. Os viajantes podem curtir outra atração aquática na região, a fonte de Pirene, que, segundo a mitologia grega, foi criada pelo cavalo alado Pégaso.

Bruges, Bélgica

Bruges abriga diversos canais e pontes, além do belíssimo rio Reie. É o destino ideal para aqueles que amam estar cercados por charmosos cursos d’água. Batizados de de “artérias da cidade” os canais são ideais para explorar a região. Basta um passeio de barco para se deparar com belas pontes e descobrir lindas paisagens pelo caminho.

Em terra firme, Bruges também encanta os visitantes com a Torre do Campanário e a Igreja de Nossa Senhora. E, para quem busca uma vida mais doce, nada melhor do que provar os deliciosos chocolates artesanais do país, feitos em lojas como a Dumon Chocolatier e a The Chocolate Line.

Onde se hospedar

Localizada no coração da cidade medieval, o B&B La Suite proporciona uma elegante estadia a poucos passos da histórica Praça do Mercado. Este luxuoso Cama e Café oferece café da manhã e possui um restaurante próprio, o Sans Cravate, que já foi premiado com uma estrela Michelin.

Leiden, Países Baixos

Os canais de Leiden foram construídos no início do século 17 para proteger a cidade, tornando-se uma das maiores obras de engenharia voltadas à defesa na Europa.

Os visitantes podem garantir uma visão privilegiada dos barcos no Zijlpoort, o portal da cidade, ou conhecer a fundo esse belo destino ao explorar a Leiden Citadel, uma antiga fortaleza famosa por sua vista panorâmica do centro velho.

Caso você curta a tranquilidade da natureza, dê um pulo no Hortus Botanicus Leiden, jardim botânico mais antigo dos Países Baixos.

Onde se hospedar

Do Kagg Resort , os hóspedes podem não só curtir uma vista de tirar o fôlego do porto como, com a ajuda dos funcionários da acomodação, alugar um barco para se aventurar no oceano. Com uma cozinha toda equipada à disposição dos hóspedes, a propriedade permite que você mergulhe, pelo paladar, na rica cultura da cidade.

Hoi An, Vietnã

Localizada na costa central do Vietnã, a antiga cidade de Hoi An é considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Estreitas e movimentadas, as ruas da região apresentam uma arquitetura peculiar e são iluminadas por lanternas. O mesmo ocorre com os canais.

Vale percorrer as vias antigas do centro, de preferência a pé ou de bicicleta, já que, em alguns horários, a circulação de carros é restrita. É possível também conhecer a região ao fazer um cruzeiro no canal ou visitar a doca do Mercado Central, que oferece comida e artesanato aos visitantes.

Do outro lado do canal está a Ponte Japonesa Coberta, toda decorada em madeira, que funciona como uma passarela de pedestres. Ao anoitecer, as águas da cidade brilham ao refletir suas famosas lanternas. É o espetáculo perfeito para curtir um passeio de barco ou a pé.

Onde se hospedar

A The Corner Riverside Villa é uma hospedagem domiciliar que recebe hóspedes em busca de uma experiência imersiva no belo cenário recortado pelas águas da cidade. Partindo de lá, os hóspedes podem aproveitar um dia de pesca ou curtir a atmosfera das ruas estreitas.

Na volta, a tranquilidade do jardim da acomodação, assim como as varandas para paisagens espetaculares das margens do rio, estão sempre à espera para um fim de tarde perfeito.

