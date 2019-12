Maior feira geek do mundo prepara estreia do CCXP Cruise

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



05/12/2019 | 07:23



O universo geek irá invadir os mares. A organização da Comic Con Experience, evento realizado em São Paulo entre hoje e domingo e considerado o maior do mundo sobre cultura pop, tem expandido sua atuação e o próximo alvo é o calendário de cruzeiros.

Em 2020, os fãs poderão aproveitar viagem e consumir conteúdos temáticos de diferentes tipos dentro da programação do CCXP Cruise, com jornada marcada para ocorrer entre os dias 18 e 21 de março de 2021.

A ideia é passar parte da experiência promovida pelo evento em ambiente diferenciado. Haverá painéis de estúdios e produções no Thunder Theater on board, entrevistas no

deck da piscina, fotos com artistas convidados, exibição de filmes, maratonas de séries e concurso de cosplay.

Apesar de ser atração em menor escala do que a original, diferenciais típicos de um cruzeiro prometem tornar a viagem única para os participantes, casos de jantares especiais e acesso a piscinas, por exemplo. Tudo irá acontecer na estrutura do MSC Preziosa, que possui 1.596 cabines, algumas delas temáticas.

Os pacotes custam a partir de R$ 3.278 (pagos em até 12 vezes de R$ 229 e também somando taxa de R$ 530), sendo valor individual para cabine dupla. Venda especial está sendo realizada ao longo da CCXP 2019 com lote especial. O público comum poderá ter acesso à compra a partir de segunda-feira, dia 9, no site oficial da viagem nerd (www.cruise.ccxp.com.br).