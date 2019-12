Passeio com vista panorâmica

Luís Felipe Soares

Enviado à Flórida



04/12/2019 | 19:38



Aproveitar passeio que leva o público nas alturas e rende vistas muito bonitas, prontas para servirem de cenários para fotos de recordação. As rodas-gigantes deixaram de ser apenas atrações em parques de diversão para ganhar protagonismo como ponto de parada de turistas em diferentes locais. Uma das mais famosas do mundo, a poderosa London Eye, com 135 metros de altura, se tornou símbolo moderno da cidade de Londres (Inglaterra). O Rio de Janeiro inaugura amanhã a aguardada Rio Star – considerada a maior da América Latina, com 88 metros – e até mesmo Santo André cedeu espaço para estrutura itinerante de 26 metros que movimentou a região central do município no primeiro semestre deste ano. Grandes eventos, caso do festival de música Lollapalooza e da feira Game XP, também aproveitam o chamativo brinquedo como diferencial.

Um dos maiores endereços de entretenimento do mundo não fica de fora dessa lista de pontos que aposta no potencial desse tipo de passeio. A norte-americana Orlando sempre lança mão de possibilidades de atrair ainda mais visitantes e, desde 2015, disponibiliza a The Wheel (A Roda, em tradução para o português), nome atual da atração após quatro mudanças nas últimas cinco temporadas. Capaz de ser vista a muitos quilômetros de distância, ela costuma chamar a atenção dos turistas que passam pelas proximidades da International Drive, conhecida via que corta a cidade onde ela está localizada.

A roda-gigante tem 1,5 tonelada e seu ponto máximo atinge 122 metros de altura, o bastante para torná-la a maior visão panorâmica da Costa Leste dos Estados Unidos. Estão disponíveis 30 grandes cápsulas, que levam os visitantes para o passeio, com duração total de 23 minutos para que uma volta completa seja dada em velocidade que não passa de 1,6 km/h.

O ingresso para dar uma volta custa a partir de US$ 27,99 (aproximadamente R$ 118). Cerca de 15 pessoas cabem em cada um dos espaços, com serviço de bar nas alturas, com cervejas e vinhos, por exemplo, que podem ser acessados por meio de tíquete diferenciado e um pouco mais caro, além de ambientação temática para passeios românticos. Tablet interativo ajuda as pessoas a localizarem diversos pontos no horizonte de 360 graus.

Segundo a administração, é a única maneira de se ter contato, mesmo que de longe, com alguns parques conhecidos de Orlando ao mesmo tempo e sem pegar trânsito. No período noturno, é possível ver um pouco dos shows de fogos de artifício vindos desses endereços ao longo do horizonte. A chegada da noite também abre espaço para que o sistema de LEDs entre em ação e muitas cores se espalhem pela estrutura.

A The Wheel acaba sendo a estrela de complexo conhecido como Icon Park. Com entrada gratuita, é formado por restaurantes, bares, serviços, lojas e opções de lazer, incluindo aquário, centro de osteologia recheado de ossadas animais e uma unidade do museu de cera Madame Tussauds, este último com versões de celebridades.

Combos de entradas que permitem acesso à roda e a algumas dessas atrações também podem ser adquiridos pelo site (www.iconparkorlando.com). Do alto da roda-gigante é possível observar esses locais, provando sua magnitude pouco convencional e seu posto como astro maior do endereço.