Flórida tem agenda alternativa

Luís Felipe Soares

Enviado à Flórida



05/12/2019 | 07:15



A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, é sinônimo de parques de diversão. Mas nem só de entretenimento desse tipo vivem os passeios disponíveis pelo interior do Estado da Flórida. Em pouco menos de uma hora de viagem, os turistas podem conhecer atrações de diferentes tipos prontas para surpreender. Há espaço para passeios contemplativos, pequenas aventuras e paradas um tanto glamourosas.

A região conhecida como Flórida Central abriga o condado de Polk, com população de mais de 686.483 habitantes, entre Orlando e Tampa. Cidades como Lakeland e Winter Haven estão nessa divisão e contam com menos agitação.

As maiores atrações ficam por conta dos lagos. Muita coisa gira em torno dos rios, uma vez que centenas deles estão espalhadas por ali e grande parte deles está conectada. Os moradores brincam que onde há um mínimo espaço de água possível é o bastante para que um alligator (um tipo de jacaré) apareça. Eles realmente vivem nesse habitat e parte da brincadeira dos visitantes passa por estarem sempre atentos a um encontro de longe com os bichos. Entre desconfianças e tensão, é explicado que a Flórida conta com lei que proíbe que as pessoas alimentem qualquer tipo de animal, o que inclui controle para que esses jacarés se mantenham distantes. Mas não faltam registros em fotos e vídeos de alligators vistos em áreas residenciais, sendo que todos parecem ter algum tipo de história com o animal para contar.

Os passeios pelos rios são oferecidos por diversos lugares. The Living Water Boat Cruises, por exemplo, conta com viagens em diferentes horários, incluindo parada especial para ver o nascer do sol ou a chegada da noite. A maioria do público é de pessoas mais velhas e famílias. Além dos belos cenários, detalhes da vegetação e curiosidades fazem parte do trajeto. Viagem de mais ou menos duas horas que passa por quatro dos 24 lagos conectados custa US$ 18 (cerca de R$ 75) por pessoa.

Um pouco de emoção marca a agenda de poderosos aerobarcos (US$ 30, ou R$ 126, para adultos, e US$ 20, cerca de R$ 84, para crianças de até 12 anos). É necessário usar fones para evitar que o som do motor machuque os ouvidos e ficar de olhos bem abertos na busca por alligators.

Esportes radicais são representados pelo wakeboard. Em julho, a região viu inaugurar o Elite Cable Park, na cidade de Auburndale, marcado por sistema automático que puxa os praticantes em cima das pranchas a velocidade de 19 km/h. Há circuito fechado com obstáculos e rampas, com os instrutores afirmando que qualquer pessoa com o mínimo de equilíbrio pode brincar. Pacote com quatro horas de prática custa US$ 59 (R$ 248).

O jornalista viajou a convite do Kennedy Space Center Visitor Complex e de Visit Central Florida