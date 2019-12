Mamma Bruchetta está super bem após cirurgia para retirada total do estômago

04/12/2019 | 18:10



Após descobrir um câncer no esôfago, Mamma Bruschetta passou por nova cirurgia nesta quarta-feira, dia 3, para fazer a retirada total do estômago. Agora, de acordo com o programa A Tarde é Sua, foi noticiado que a apresentadora passa super bem após o procedimento.

Em seu Instagram, foi publicada uma nota oficial falando sobre a cirurgia, que foi feita no Hospital São Luiz:

O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Mamma Bruschetta, 70 anos [de idade], deu entrada na unidade para a realização de procedimento cirúrgico. Após ser submetida a endoscopia, foi constatado, por meio de biópsia, um tumor maligno localizado na junção esôfago gástrica. A paciente e a equipe multidisciplinar optaram por tratamento cirúrgico que será realizado na manhã desta quarta-feira.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa da apresentadora não foi encontrada para comentar o assunto.