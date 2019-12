Veja o trailer de '007 ? Sem Tempo Para Morrer', novo filme de James Bond

04/12/2019 | 17:42



A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira, 4, o trailer do novo filme de 007, 007 - Sem Tempo Para Morrer, que chega aos cinemas em abril. Daniel Craig volta a interpretar James Bond no filme, que também tem no elenco Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz e Ralph Fiennes.

Na produção, dirigida por Cary Joji Fukunaga (True Detective), Bond está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz acaba quando seu velho amigo da CIA, Felix Leiter, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com uma perigosa tecnologia.

007 - Sem Tempo Para Morrer deve ser o último filme com Craig interpretando o agente secreto. Este é o quinto filme do ator no papel.