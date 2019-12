Maiara flagra app de mensagens de Fernando Zor aberto e dispara: - Olha o perigo

04/12/2019 | 17:11



Maiara, da dupla com Maraisa, já falou em diversas ocasiões que é muito ciumenta em seu namoro com Fernando Zor, e sempre faz questão de brincar com a situação em suas redes sociais. Na última terça-feira, dia 3, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram Stories em que mostra que o amado deixou o WhatsApp, aplicativo de mensagens, aberto, e disparou:

- Olha o perigo do homem, deixou a tela do WhatsApp dele aberta na minha frente. Ai, meu Deus, meu coração. Fecha, pelo amor de Deus.

Fernando, então, logo chegou e, rindo, fechou o app.

E Fernando também adora brincar com a amada nas redes sociais. O cantor, da dupla com Sorocaba, publicou uma foto em seu Instagram em que aparece dormindo com Maiara, mas abraçado a um... travesseiro! Na legenda do clique, ele escreveu:

Primeiramente, boa noite! Ninguém mandou dormir longe de mim!

Nos comentários, vários internautas riram da brincadeira, enquanto alguns fãs do casal lembraram que era Fernando quem dizia que não gostava de dormir abraçado com a namorada. Será que ele mudou de ideia?