Deborah Secco emociona ao celebrar aniversário de Maria Flor: Eu vivo por você

04/12/2019 | 17:10



Deborah Secco encantou os internautas nesta-quarta-feira, dia 4, ao celebrar o aniversário da filha Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura. Por meio de suas redes sociais, a atriz emocionou com uma longa mensagem junto de um vídeo cheio de registros da pequena, que completou quatro anos de idade.

04 de dezembro de 2019, meia-noite. Há 1461 dias você chegou. E desde então nenhum minuto foi igual. Durante essas quatro voltas em torno do sol você iluminou todas as coisas com seus olhos imensos e curiosos. Fez meu mundo cintilar a cada sorriso. Trouxe luz e transbordou a minha vida de sentido. Criou uma nova mulher em mim, escreveu.

Na publicação, Deborah ainda completa dizendo que sente muita alegria em acompanhar cada etapa do crescimento da filha.

Filhota, você está crescendo tão linda, cheia de vida e brilho. E eu tenho um imenso orgulho da menina que você é e da mulher que você será. Orgulho de cada novo passo, de cada descoberta. Eu vivo por você, dou cada passo pensando em você, porque você torna tudo significativo. Cada instante tem razão de ser. E quero seguir ao seu lado descobrindo o mundo, porque antes de tudo você descobriu o amor em mim.

Nos comentários do post não faltaram mensagens parabenizando Maria Flor.

Muito amor!!! Que benção! Viva essa luz em forma de menina! Viva Maria Flor!, disse Sabrina Sato.

Vale dizer que Deborah também celebrou recentemente seu aniversário de 40 anos de idade. A atriz comemorou a data no último sábado, dia 30, e publicou no Instagram um vídeo cheio de momentos do grande dia.

Meus 40ntão!! Essa é só uma amostra desse dia tão especial que, vale dizer, durou quase uma semana!! É muito bom fazer aniversário! kkkkk Amoooo!! Todo o meu amor pelos amigos que dividiram esse momento tão incrível comigo! Obrigada aos parceiros, que contribuíram muito pra que fosse tudo especial e maravilhoso!!, escreveu ela na legenda.