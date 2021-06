30 reality shows para assistir na Netflix

60 Dias Infiltrados na Prisão (Uma temporada) – Para acabar com a corrupção e o crime na Penitenciária do Condado de Clark, o xerife Jamey Noel recruta civis para entrarem lá disfarçados. | Crédito: Divulgação/AeE

Ainori Love Van: Viagem Pela Ásia (Duas temporadas) – Sete desconhecidos embarcam em uma van cor-de-rosa para viajar pela Ásia e voltar namorando ao Japão. | Crédito: Divulgação/Netflix

Amor e Selfies (Uma temporada) – Casais competem para ver quem tira a selfie mais sexy. O perdedor ganha um novo look. | Crédito: Divulgação/Channel 4

Baby Ballroom (Duas temporadas) – Entre no mundo competitivo da dança de salão infantil, em que instrutores ambiciosos, pais orgulhosos e pequenos bailarinos dançam até atingir a glória. | Crédito: Divulgação/Netflix

Carangas x Carrões (Duas temporadas) – Motoristas de supercarros exóticos arriscam a reputação ao encarar veículos de aparência original tunados por aficionados. | Crédito: Divulgação/Netflix

Casamento às Cegas (Uma temporada) – Nicki e Vanessa Lachey apresentam uma inusitada experiência social: homens e mulheres buscam o amor e ficam noivos antes de conhecer os parceiros cara a cara. | Crédito: Divulgação/Netflix

Dinheiro à Mesa (Duas temporadas) – Uma nova geração da gastronomia recebe a chance de impressionar o público e uma bancada de investidores para transformar o sonho do restaurante perfeito em realidade. | Crédito: Divulgação/Netflix

Donos da Grana: Los Angeles (Uma temporada) – Músicos e atletas gastam aos tubos com as melhores coisas da vida em Los Angeles. Siga a trilha do dinheiro. | Crédito: Divulgação/Netflix

Eu Vi (Três temporadas) – Pessoas reais se reúnem com os amigos e a família para contar casos aterrorizantes do passado, mostrados em reconstituições assustadoras. | Crédito: Divulgação/Netflix

Grite, Você Está Sendo Filmado (Duas temporada) – Neste programa de pegadinhas cheio de sustos terríveis e revelações hilárias, pessoas reais estrelam seu próprio filme de terror diante de uma câmera oculta. | Crédito: Divulgação/Netflix

Hyperdrive (Uma temporada) – Os melhores pilotos de rua do mundo desafiam seus limites em carros turbinados na maior e mais sinistra pista com obstáculos já construída. | Crédito: Divulgação/Netflix

Instant Hotel (Duas temporadas) – Na competição pelo título de melhor Instant Hotel, proprietários se hospedam por uma noite no imóvel dos concorrentes e dão notas para a experiência. | Crédito: Divulgação/Netflix

Mágica para a Humanidade (Três temporadas) – O mágico Justin Willman surpreende estranhos na rua e faz truques de cair o queixo. O humor do ilusionista é um ponto extra, deixando a produção bem leve e muito divertida. | Crédito: Divulgação/Netflix

Mandou Bem (Cinco temporadas) – Nesta competição, confeiteiros amadores têm de evitar o fiasco e reproduzir sobremesas deslumbrantes. O vencedor leva para casa um prêmio de US$ 10 mil. | Crédito: Divulgação/Netflix

Não Durma no Ponto (Uma temporada) – Sem dormir por 24 horas, os concorrentes deste game show de humor tropeçam em desafios normais e bizarros pela chance de ganha US$ 1 milhão. | Crédito: Divulgação/Netflix

Ordem na Casa com Marie Kondo (Uma temporada) – A famosa especialista em arrumação Marie Kondo ajuda clientes a colocarem ordem na casa e na própria vida, transformando lares com muita inspiração. | Crédito: Divulgação/Netflix

Os Agentes Secretos de Churchill: Novos Recrutas (Uma temporada) – Neste reality show histórico, 14 competidores tentam sobreviver ao rigoroso processo de seleção da elite dos espiões britânicos da Segunda Guerra Mundial. | Crédito: Divulgação/Netflix

Penn and Teller: Fool Us (Duas temporadas) – Mágicos fazem seus truques para Penn e Teller. Se depois de cada apresentação a dupla não descobrir como o truque foi feito, o ilusionista ganha uma viagem cinco estrelas para Las Vegas para ser a abertura do famoso show da dupla. | Crédito: Divulgação/ITV Studios

Pesca Implacável (Uma temporada) – Durante a temporada, pescadores arriscam tudo na disputa pelo lucrativo atum albacora nas águas do estado de Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. | Crédito: Divulgação/Netflix

Piscou, Dançou (Uma temporada) – Provas eletrizantes e hilárias desafiam os corajosos competidores e até os jurados. Aqui, qualquer vacilo pode ser doloroso. | Crédito: Divulgação/Netflix

Projeto Coelho Branco (Uma temporada) – Kari Byron, Tory Belleci e Grant Imahara lidam com as maiores invenções da história, investigam crimes e muito mais nesta série dos produtores de "Os Caçadores de Mitos". | Crédito: Divulgação/Netflix

Queer Eye (Cinco temporadas) – Cinco fabulosos dão dicas de estilo, fazem transformações emocionantes e grandes revelações. | Crédito: Divulgação/Netflix

Ritmo + Flow (Uma temporada) – Os jurados T.I., Cardi B e Chance the Rapper procuram nas ruas a próxima superestrela do rap. | Crédito: Divulgação/Netflix

RuPaul’s Drag Race (13 temporadas) – RuPaul está à procura da melhor drag queen dos Estados Unidos. E não faltam candidatas na disputa do título e do prêmio de US$ 100 mil. | Crédito: Divulgação/Netflix

Sugar Rush (Três temporadas) – Nesta competição culinária, o tempo é o principal ingrediente. Ganha a equipe mais rápida no preparo dos melhores doces. | Crédito: Divulgação/Netflix

The Circle: Estados Unidos (Duas temporadas) – Nesta competição online, os participantes usam diferentes estratégias para flertar, criar alianças e até perfis falsos em busca do prêmio de US$ 100 mil. | Crédito: Divulgação/Netflix

Ultimate Beastmaster (Três temporadas) – Atletas de elite do mundo competem nesta pista de obstáculos por prêmios em dinheiro, glória e o orgulho nacional. | Crédito: Divulgação/Netflix

Vidrados (Duas temporadas) – 10 mestres artesãos se preparam para uma competição de esculturas de vidro. O campeão receberá US$ 60 mil em prêmios. | Crédito: Divulgação/Netflix

Você Radical (Uma temporada) – Nesta série interativa, Bear Grylls precisa sobreviver e completar missões complicadas nos lugares mais hostis do planeta. | Crédito: Divulgação/Netflix

West Coast Customs (Seis temporadas) – Paraíso dos amantes de supercarros, a loja se destaca com uma equipe que cria as máquinas mais luxuosas e chocantes do planeta. | Crédito: Divulgação/Netflix