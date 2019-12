Gracyanne Barbosa não vai à festa do Carnaval e declara: - Não fui por causa da Viviane Araújo

04/12/2019 | 16:11



Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre Viviane Araújo durante entrevista ao colunista Leo Dias. A musa fitness, que hoje é casada com o ex-marido de Vivi, o cantor Belo, explicou o motivo de não ter marcado presença na festa de lançamento do CD dos sambas enredo das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que aconteceu última na segunda-feira, dia 2.

- Não fui por causa da Viviane, afirmou.

No entanto, Gracyanne afirma que motivo não tem a ver com a suposta rixa das duas. Na verdade, o fato de não ter ido à quadra da Acadêmicos do Salgueiro, escola da qual Viviane é rainha, foi justamente para evitar que o encontro das duas tivesse mais destaque que a própria festa.

- Não foi especificamente por ela. Se eu tivesse ido era para dar visibilidade à escola, mas, em eventos assim, quando estamos eu e Viviane, principalmente no Salgueiro, a única coisa que sai [na mídia] é: Gracyanne está no mesmo lugar que a Viviane. Aí, não falam nem da Ilha nem do Salgueiro, mas só da polêmica envolvendo a gente. Não é bom para mim, não é bom para ela, não é bom para as escolas, disse.

Ela ainda revelou que contou com o apoio do presidente da União da Ilha, Djalma Falcão, na decisão.

- Conversei com meu presidente, e ele disse que se eu não me sentisse bem, se não fosse ajudar a escola, não precisava ir. Como ele me deu essa opção de escolha, achei melhor não ir.

Questionada, portanto, a respeito do que estava fazendo enquanto a festa acontecia, Gracyanne disse:

- Na hora da festa eu estava fazendo pole dance, disse ela.