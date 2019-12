De Florianópolis a Gramado, explore o sul do Brasil

Beatriz Ceschim



04/12/2019 | 15:18

Praias, maravilhas da natureza e muita diversão. O sul brasileiro tem atrações dos sonhos para crianças e adultos. Pouco importa a época da viagem: há sempre uma cidade dos sonhos pelo caminho, com destaque para Florianópolis, Foz do Iguaçu, Gramado e Canela.

Destinos na região Sul

Florianópolis

Para quem deseja conhecer diversas praias e aproveitar a natureza, Florianópolis (SC) é o local ideal. Durante cinco dias, é possível desfrutar os destinos mais famosos da cidade, como Praia da Joaquina, Lagoa da Conceição e Jurerê Internacional. Confira aqui um roteiro para gozar das férias na Terra da Magia.

Foz do Iguaçu

Além de conhecer uma parte do Brasil, os viajantes que forem à Foz do Iguaçu (PR) podem visitar o Paraguai e a Argentina. Ali está uma das sete maravilhas da natureza, as Cataratas do Iguaçu, com passeios sensacionais. Aproveite também para conhecer de perto a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Veja um roteiro de três dias pelo destino, aqui.

Gramado e Canela

No Rio Grande do Sul, Gramado e Canela oferecem atrações ao longo de todo o ano. Os destinos vizinhos conquistam desde quem procura por boa gastronomia até os fãs de experiências radicais. Em Gramado, os visitantes podem desfrutar deliciosos pratos típicos e conhecer as ruazinhas repletas de restaurantes e lojas de roupa, artesanato e chocolate. Já em Canela, os aventureiros podem praticar rapel, ir a parques de diversões, como o Alpen Park, e avistar a maravilhosa Cascata do Carol.

