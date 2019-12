Leo Dias diz que ajudou a criar o produto Anitta, mas opina que a cantora só pensa nela: - Ela me usou muito

04/12/2019 | 14:10



Na última terça-feira, dia 3, o jornalista e colunista Leo Dias participou do Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. Na entrevista de quase duas horas, Leo falou novamente sobre sua saída do SBT e também revelou alguns aspectos de suas desavenças com Anitta.

Durante o bate-papo, o jornalista contou que ele e a Poderosa já foram bastante amigos, mas que interesses individuais acabaram atrapalhando a relação.

- Descobri que a Anitta só pensa nela [...] Sou o cara mais leal do mundo. Mas eu crio expectativa em retorno. A Anitta me usou muito na estratégia de carreira dela. Eu ajudei a criar o produto Anitta e também cresci com ela. Deixei de dar várias notas, poderia ter sido mal com ela algumas vezes, afirmou ele.

Segundo Leo, o principal motivo de chateação com a cantora teria vindo depois de uma piada que o pai dela teria feito com o vício dele.

- Machuca quando você vê o pai da Anitta fazer brincadeira sobre meu vício. A Anitta se afastou do pai dela por causa disso. Mas eu disse que precisava que ela falasse publicamente sobre isso, mas não contra o pai dela, nem precisava citá-lo. Mas contra qualquer pessoa que fizesse chacota com alguém que tem uma doença. A Anitta falou: não vou fazer isso por você. Aí então era a Anitta que eu conheço. A Anitta que só pensa nela. Chacota com vício não pode ser feita, lamentou o colunista.

Ainda na mesma ocasião, questionado sobre como andam as coisas com sua antiga colega de trabalho, Lívia Andrade, Leo disse:

- Com a Lívia tá tudo bem. A saída do SBT foi a melhor coisa na relação entre mim e Lívia, confirmou.

Eita! Que pesado, hein?