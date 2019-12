Após briga, Anitta e Ludmilla se evitam e posam em lados opostos de foto clicada por Luciano Huck

04/12/2019 | 14:10



Na última terça-feira, dia 3, Anitta e Ludmilla ficaram cara a cara durante a gravação do Caldeirão de Ouro, que vai ao ar pelo Caldeirão de Huck. Por meio do Instagram, o apresentador Luciano Huck fez diversos registros da gravação do programa e, além de vídeos postados no Stories, o marido de Angélica postou uma foto de algumas das celebridades que estiveram por lá.

Em uma das imagens, é possível ver Anitta e Ludmilla em lados opostos. Além disso, outros vídeos e imagens da gravação da atração mostram que em nenhum momento ambas chegaram a interagir. E segundo informações do Extra, elas também não dividiram um mesmo camarim.

Lembrando que ambas brigaram após toda a confusão envolvendo a autoria de Onda Diferente.

Essa é a segunda vez que ambas se encontram, depois da treta. Recentemente, em outubro, as duas estiveram no Prêmio Multishow, mas novamente se ignoraram. Desde então, Anitta deixou de seguir a ex-amiga no Instagram.

Para o Caldeirão de Ouro, Anitta cantou Terremoto, ao lado de Kevinho, e também Contatinho, canção feita em parceria com Leo Santana. Já Lud fez uma performance para Invocada.