Fiat lança Argo Trekking com motor 1.8 e câmbio automático por R$ 68.990

Leo Alves



04/12/2019 | 14:18

O Argo Trekking foi lançado no início deste ano com motor 1.3 e câmbio manual. Porém, como a versão tem vendido bem, a Fiat disponibilizou um novo conjunto mecânico para o modelo aventureiro. Agora, ele também pode ser equipado com o motor 1.8 de 139 cv e câmbio automático de seis marchas. O preço sugerido é de R$ 68.990.

Fiat Argo Trekking 1.8

Embora tenha o propulsor mais potente, visualmente há poucas mudanças. Basicamente, o modelo 1.8 tem o emblema AT6 na traseira, por conta da transmissão automática. Opcional na versão 1.3, as rodas de 15 polegadas são de série nesta configuração, mas o desenho e o pneu 205/60R15 são os mesmos da configuração menos potente.

Entre os principais equipamentos, estão a central multimídia Uconnect de sete polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, vidros, retrovisores e travas com acionamento elétrico, ar-condicionado e direção elétrica.

Disponível nas cores Branco Banchisa, Branco Alaska, Vermelho Montecarlo e Cinza Silverstone, o novo Fiat Argo Trekking 1.8 AT sai por R$ 68.990.

