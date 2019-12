Em prévia ao Oscar, Adam Sandler vence como Melhor Ator e o Irlandês é eleito Melhor Filme do Ano

04/12/2019 | 13:11



Adam Sandler foi considerado o Melhor Ator do ano pela National Board of Review, organização formada por críticos de cinema e profissionais da indústria cinematográfica dos Estados Unidos e considerada uma das principais prévias ao Oscar. A escolha foi anunciada na última terça-feira, dia 12. O ator levou o prêmio por causa de sua atuação em Uncut Gems, onde interpreta um vendedor de joias de Nova York. O trabalho está sendo apontado como um dos melhores papeis da carreira do ator. O longa-metragem ainda levou o prêmio de Melhor Roteiro Original.

Já o prêmio de melhor filme de 2019 foi para O Irlândes, da Netflix e produzido e dirigido por Martin Scorsese. O longa ainda foi homenageado nas categorias de Melhor Roteiro Adaptado e com o Icon Award para o diretor e as estrelas Robert De Niro e Al Pacino, que protagonizam o filme.

Renée Zellweger ficou com o troféu de Melhor Atriz, por Judy, enquanto Quentin Trantino recebeu o prêmio de Melhor Diretor por Era uma Vez em...Hollywood, protagonizado por Brad Pitt e Leonardo Di Caprio. O ex-companheiro de Angelina Jolie, aliás, foi vitorioso na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pela atuação no longa.

O Brasil não levou prêmio em nenhuma das categorias, no entanto, ficou muito bem representado pelo filme A Vida Invisível, que entrou para a lista dos cinco melhores filmes de língua estrangeira - a categoria foi vencida por Parasita, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano.

Vale lembrar que, em 2018, o National Board of Review premiou o filme Green Book: O Guia como Melhor Filme do Ano e, alguns meses depois, a produção venceu o Oscar na mesa categoria, provando a influência da organização à principal premiação do cinema.

A seguir, veja a lista completa dos vencedores:

Melhor filme

O Irlandês

Melhor Diretor

Quentin Tarantino - Era uma Vez em... Hollywood

Melhor Ator

Adam Sandler - Uncut Gems

Melhor Atriz

Renée Zellweger - Judy

Melhor Ator Coadjuvante

Brad Pitt - Era uma Vez em... Hollywood

Melhor Atriz Coadjuvante

Kathy Beates - O Caso Richard Jewell

Melhor Roteiro Original

Josh Safdie, Benny Safdie, Ronald Bronstein - Uncut Gems

Melhor Roteiro Adaptado

Steven Zaillian - O Irlandês

Melhor Revelação

Paul Walter Hauser - O Caso Richard Jewell

Melhor estreia na direção

Melina Matsoukas - Queen & Slim

Melhor Animação

Como Treinar Seu Dragão 3 - Como encontrar o Mundo Escondido

Melhor Filme em Língua Estrangeira

Parasita

Melhor Documentário

Maiden

Melhor Conjunto

Entre Facas e Segredos

Realização de destaque na cinematográfica

Roger Deakins - 1917

Prêmio NBR Icon

Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino

Prêmio NBR de Liberdade de Expressão

For Sama

Prêmio NBR de Liberade de Expressão

Just Mercy