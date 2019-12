Tom Cruise janta com Michelle Dockery, de Downton Abbey, em premiação e fãs levantam suspeitas de romance

04/12/2019 | 13:11



O British Fashion Awards 2019, importante premiação do mundo da moda, aconteceu na última segunda-feira, dia 2, e o evento deu muito o que falar, além de revelar estilistas e modelos premiados. Muitas celebridades foram conferir os destaques na área e entre elas estavam Tom Cruise e Michelle Dockery, estrela de Downton Abbey, e eles chamaram bastante atenção. Os dois sentaram um do lado do outro durante o jantar e foram vistos interagindo bastante e trocando sorrisos ao longo da noite.

Com uma cena dessas, é claro que os fãs já começaram a imaginar que pintou um clima entre as duas estrelas. Muitas pessoas foram às redes sociais para comentar o que estava acontecendo e teve quem levantasse rumores de um suposto affair. Uma internauta comentou surpresa:

Tom Cruise e Michelle Dockery, O QUE?

Já outro brincou:

Meu terapeuta: Tom Cruise e Michelle Dockery não são reais e eles não podem te machucar.