04/12/2019 | 11:28



O Corpo de Bombeiros realizou, na manhã desta terça-feira (3), simulado de combate a incêndio na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo. No local estiveram presentes todas as empresas participantes do Plano de Auxílio Mútuo da cidade e órgãos públicos como a PM (Polícia Militar), GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O simulado também foi acompanhado por Pablo Dici, CEO da Volkswagen na América Latina.